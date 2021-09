news

La Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti in visita alla Comunità di Sant’Egidio di Catania

La Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti ha trascorso una mattinata insieme alla Comunità di Sant’Egidio di Catania. Dopo aver incontrato gli anziani del movimento “Viva gli Anziani”, un gruppo di bambini della Scuola della Pace e alcuni stranieri che frequentano la Scuola di lingua e cultura italiana, la ministra si è confrontata con alcuni rappresentanti della Comunità. Tra i temi trattati la condizione dei migranti in Sicilia dopo la chiusura del CARA di Mineo e degli Sprar, l’emergenza scolastica e alimentare, specialmente nelle periferie, e i gravi episodi di violenza dell'ultimo periodo, tra cui i femminicidi.

A seguire la ministra Bonetti ha partecipato ad un confronto con le associazioni impegnate nel sostegno ai poveri in Sicilia. Dopo una breve introduzione e la presentazione di alcune misure del Governo, i membri delle diverse associazioni hanno riferito sul lavoro svolto nel corso della pandemia in Sicilia, sottolineando la forza scaturita dalla collaborazione tra tutti i soggetti che hanno lasciato una porta aperta per i poveri e che hanno saputo garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Particolarmente apprezzato dalla Ministra è stato il comune impegno che ha portato all'approvazione della legge regionale sul contrasto alla povertà: “un esempio di dialogo dove al centro ci sono i poveri, una pagina di buona politica. DI questo ringrazio Sant’Egidio e tutti voi”.

Al termine della visita, dopo aver salutato una delegazione della Comunità in partenza per Lampedusa, la ministra ha manifestato apprezzamento per ciò che Sant’Egidio fa per l'accoglienza e la pace in questo tempo difficile, con particolare riferimento ai corridoi umanitari e alle buone pratiche di integrazione dei migranti in Sicilia.