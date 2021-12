news

Il presepe è il segno che Gesù è vicino e noi possiamo essere le sue braccia e il suo sorriso. Buon Natale!

Gli auguri e il messaggio di Marco Impagliazzo

Cari amici,



Il Natale porta sempre con sé dei segni belli e buoni. Uno di questi è il presepe: qui vediamo quello preparato nella chiesa di Sant'Egidio, è un segno familiare e un segno bello del Natale. Francesco d'Assisi lo volle per mostrare che il bambino Gesù era tra noi. È vicino a noi ed è quindi questo il messaggio che ci viene dal presepe ma più in generale dal Natale: Gesù è vicino, nasce per stare vicino a noi.

Questo è un messaggio molto importante, dopo che abbiamo sperimentato quanto è triste e quanto è pesante e quante ferite apre il distanziamento, lo stare distanti gli uni dagli altri, come siamo stati costretti in questo lungo periodo di pandemia.

La buona notizia che ci viene dal fatto che Gesù è tra noi. Perché Gesù è portatore di una buona notizia: innanzitutto che c'è un futuro, un bambino che nasce ci dice che c'è un futuro.

E lo dice quest'anno a tutti coloro che pensano che la loro vita non abbia un futuro bello, dignitoso. Lo dice ai bambini dei campi profughi che non hanno nemmeno la scuola; lo dice ai tanti rifugiati che cercano un futuro migliore nelle nostre società.

Lo dice agli anziani soli costretti negli istituti senza nemmeno una visita. Lo dice a chi vive per strada che cerca un aiuto, un sostegno, qualcuno che dica il loro nome. Qualcuno che parli con loro.

Ecco. Per noi di Sant'Egidio questo è il messaggio: Gesù è vicino e noi vorremmo essere un po’ le braccia di Gesù, il sorriso di Gesù per tante persone durante questo Natale perché tutti sappiano che c'è qualcuno che sta loro vicino; che non sono soli e che la loro vita ha un futuro e un futuro buono.

Questo è il Natale di Sant'Egidio mentre apparecchiamo e prepariamo i grandi pranzi di Natale e le tante iniziative perché nessuno resti escluso dalla gioia e della festa di questo Natale. Siamo responsabili di questo Natale per tutti e ciascuno di noi per quello che può fare e per quello che può dare. Ciascuno di noi può dare molto.

Da Sant'Egidio vi invio il più caro augurio di Buon Natale! Che sia un Natale di gioia, che sia un Natale di festa, che sia un Natale di vicinanza.

Che sia un Natale in cui mostriamo, nel lavoro e nell'amicizia di ogni giorno, che nessuno è escluso dalla festa di Gesù.

Buon Natale!

Marco Impagliazzo

Presidente della Comunità di Sant'Egidio