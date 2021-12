news

La crèche est un signe que Jésus est proche et que nous pouvons être ses bras et son sourire. Joyeux Noël!

Chers amis,

Noël amène toujours de beaux et bons signes. L'un d'entre eux est la crèche. Nous voyons ici celle qui se trouve dans l'église de Sant'Egidio, à Rome. C'est un signe familier et beau de Noël. François d'Assise voulait qu'elle témoigne de la présence de l'enfant Jésus parmi nous. Il est proche de nous et c'est le message qui nous vient de la crèche, mais plus généralement de Noël. Jésus est proche ; il est né pour être proche de nous.

C'est un message très important, après avoir fait l'expérience de la tristesse, des difficultés et des blessures provoquées par l’éloignement des autres, comme nous avons été contraints de le vivre pendant cette longue période de pandémie.

Jésus est proche de nous et nous le savons à travers la bonne nouvelle de sa présence parmi nous. Parce que Jésus est porteur de bonnes nouvelles. Tout d'abord, il nous dit qu'il y a un avenir. C’est l’enfant qui naît qui nous montre l’avenir.

Cette année, il le dit à tous ceux qui pensent que leur vie n'a pas d’avenir beau et digne. Il le dit aux enfants des camps de réfugiés qui ne vont pas d'école. Il le dit aux nombreux réfugiés qui cherchent un avenir meilleur dans nos sociétés.

Il le dit aussi aux personnes âgées seules, contraintes de rester dans les maisons de repos, sans même une visite. Il le dit à ceux qui vivent dans la rue et cherchent de l'aide, du soutien, quelqu'un qui les appelle par leur nom, quelqu'un pour leur parler.

Pour nous, de Sant'Egidio, c'est cela le message : Jésus est proche et nous voudrions un peu être les bras de Jésus, le sourire de Jésus pour beaucoup de personnes pendant cette fête de Noël, afin que chacun sache qu'il y a quelqu'un qui est proche de lui, qu'il n'est pas seul et que sa vie a un avenir et un bon avenir.

C'est cela le Noël de Sant'Egidio. Alors que nous préparons les grands repas de Noël et les nombreuses initiatives pour que personne ne soit exclu de la joie et de la célébration de Noël, nous en sommes tous responsables, chacun d’entre nous pour ce que nous pouvons faire et pour ce que nous pouvons donner. Chacun d'entre nous peut donner beaucoup.

Depuis Sant'Egidio, je vous envoie mes vœux les plus chers pour vous souhaiter un joyeux Noël! Que ce soit un Noël de joie, que ce soit un Noël de fête, que ce soit un Noël de proximité.

Que ce soit un Noël où nous montrons, dans notre travail quotidien et notre amitié, que personne n'est exclu de la fête de Jésus.

Joyeux Noël!

Marco Impagliazzo

Président de la Communauté de Sant'Egidio