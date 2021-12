news

Il nostro 2021 in 12 foto. Un anno di buone notizie con Sant'Egidio - VIDEO

Dodici foto, una per ogni mese del 2021, non contengono tutte le iniziative della Comunità di Sant'Egidio nell'anno appena trascorso, però raccontano, insieme alle news raccolte in questo sito, un impegno a non chiudere le porte, ma ad aprire nuove opportunità per i più poveri.

Guarda il video



Un anno di opportunità e speranza. La chance della pace, con i colloqui per il Sud Sudan; la protezione del vaccino anti-Covid, con l'inaugurazione del primo hub vaccinale a Roma, a cui sono seguite altre iniziative in Italia e in particolare nei paesi africani; la possibilità di mangiare seduti a tavola e in sicurezza, con la riapertura delle mense; le missioni alle frontiere dove vivono i profughi e tra gli sfollati interni (Bosnia, Grecia, Cipro, Etiopia, Mozambico, Messico), l'apertura di corridoi umanitari, il rinnovo degli accordi e nuovi protocolli d'intesa, e quest'anno il primo arrivo dalla Libia.

Le religioni e le culture in dialogo a Roma, nell'ottobre scorso, hanno aperto un orizzonte: "Popoli fratelli, Terra futura".

Nel 2021 hanno aperto case per anziani, come a Genova e in San Salvador; hanno aperto luoghi di incontro, come "Tutti" ad Anversa; e gli "Amici" hanno inaugurato una mostra d'arte alla Sapienza Università di Roma. E il mondo si è aperto un po' di più alla vita, con paesi che hanno scelto la strada dell'abolizione della pena di morte (Kazakistan, Virginia, Malawi, Sierra Leone). Una tappa di questo percorso per un mondo senza pena capitale è stato il webinar del 30 novembre "No Justice without Life".

Un anno di buone notizie ci aspetta, su questo sito e sui social della Comunità di Sant'Egidio. Buone notizie che raccontano che è sempre possibile tenere aperta la porta della speranza in tante situazioni difficili, con un impegno volontario, gratuito e condiviso. Buon Anno Nuovo!