Preghiera per la pace in Ucraina presieduta da mons. Paul Gallagher nella basilica di Santa Maria in Trastevere

Secondo le intenzioni di papa Francesco. In contemporanea la preghiera a Kiev

"Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste."

Con queste le parole, Papa Francesco, al termine dell'Angelus di domenica scorsa, ha espresso la sua preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Ucraina e ha indetto per il prossimo mercoledì 26 gennaio una giornata di preghiera per la pace.

La Comunità di Sant'Egidio, rispondendo a questo invito espresso da papa Francesco, propone una speciale preghiera per l'Ucraina, mercoledì 26 gennaio alle ore 19,15 nella basilica di Santa Maria in Trastevere.

La preghiera sarà presieduta da mons. Paul Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede.

Anche a Kiev, lo stesso giorno, Sant'Egidio pregherà per la pace.