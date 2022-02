news

Domenica 13 febbraio, a Roma, Genova, Milano, Trieste, Madrid, le "liturgie di Modesta" in ricordo dei senza dimora - Gli appuntamenti

La storia di Modesta Valenti non si è conclusa nell'inverno 1983 quando anziana, senza dimora, ha perso la vita senza soccorsi alla stazione Termini di Roma. Il suo nome e la memoria di tanti che hanno patito la vita in strada diventano ricordo incessante nella preghiera, nelle "liturgie di Modesta", e nelle azioni di solidarietà. Nella ricorrenza è rinnovato l'impegno per i più poveri, nel segno dell'amicizia, che diventa cibo, vicinanza, ricerca di soluzioni, accompagnamento e accoglienza ogni giorno perché nessuno muoia di stenti.

Legata alla memoria di Modesta è la solidarietà di Sant'Egidio con gli homeless. Nel lungo e freddo inverno di Varsavia dove un pasto caldo allevia le sofferenze. Nella chiesa del Buon Pastore a Roma dove chi aiuta scopre le necessità di fare qualcosa per gli altri e di non chiudere mai la porta per accogliere. A Genova e Madrid, che hanno aggiornato la Guida DOVE mangiare, dormire, lavarsi, che in diverse città indica gli indirizzi della solidarietà e informazioni utili.



Appuntamenti 2022

(La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione)

ROMA

Domenica 30 gennaio

TRASTEVERE Basilica di Santa Maria in Trastevere - ore 12:00

AURELIO-SAN PIETRO Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Piazza Santa Maria delle Grazie alle Fornaci 30 - ore 16:30

TRASTEVERE Basilica di Santa Maria in Trastevere - ore 17:30

ESQUILINO Basilica di Santa Prassede, Via di Santa Prassede 9 - ore 18:00



Domenica 13 febbraio

PIETRALATA Parrocchia S. Vincenzo Pallotti, Via Matteo Tondi 80 - ore 11:30

TOR MARANCIA Chiesa di San Michele, Via Odescalchi 67 - ore 11:30

TOR PIGNATTARA Parrocchia di San Giuseppe Cafasso - ore 11:30

TRULLO Chiesa delle Pie Discepole di Gesù Maestro, Via Portuense 739 - ore 11:00

LABARO Parrocchia di San Crispino da Viterbo, Via Offanengo 6 - ore 17:00



Domenica 20 febbraio

APPIO / SAN GIOVANNI Chiesa Preziosissimo Sangue Largo Pannonia 1 - ore 11:00

CENTOCELLE Parrocchia di San Marcellino, via Casilina 641 - ore 11:30

LAURENTINO Parrocchia di S. Giovanna Antida - ore 12:00

OSTIA Cappellina di Santa Chiara, via Baffigo 7 - ore 11:30

OSTIA Chiesa di Santa Maria Stella Maris, lungomare Paolo Toscanelli 184 - ore 11:30

PRIMAVALLE Parrocchia Gesù Divino Maestro - ore 16.30

TORRENOVA Parrocchia di San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114 - ore 11:15

TORRINO Parrocchia S. Maria del Carmelo - ore 12:00

TUFELLO Parrocchia di Sant'Alberto Magno - ore 16:30



Domenica 27 febbraio

FLAMINIO Parrocchia di Santa Croce, via Guido Reni 2 - ore 12:00

NOMENTANA Sant'Orsola, via Livorno 50 - ore 17:15

TUSCOLANO Piazza dei Consoli 17 - ore 10:00



Domenica 6 marzo

NOMENTANA Parrocchia di S. Emerenziana, Piazza S. Emerenziana - ore 11:00



Domenica 27 marzo

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ANZIO

Domenica 13 febbraio

Parrocchia di San Benedetto, Corso italia 1 - ore 12:00

CIVITAVECCHIA

Domenica 20 febbraio

Cattedrale - ore 12:00, con il vescovo Gianrico Ruzza

FIUMICINO

Domenica 6 febbraio

Parrocchia di Stella Maris, celebra S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Amministratore Apostolico di Porto - Santa Rufina - ore 16:00

BOLOGNA

Sabato 12 febbraio

Basilica SS Bartolomeo e Gaetano, Strada Maggiore 4, presieduta dal Card. Matteo Zuppi - ore 12:00

GENOVA

Domenica 13 febbraio

Basilica dell'Annunziata - ore 11:30

Chiesa San Francesco, Bolzaneto - ore 18:00

LUCCA

Sabato 29 gennaio

Chiesa di Sant'Andrea, Via di Sant'Andrea (Centro Storico), celebra mon. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca - ore 17:30

MILANO

Domenica 13 febbraio

Basilica di Sant'Ambrogio - ore 15:30

NAPOLI



Domenica 20 febbraio

Basilica dei SS. Severino e Sossio, Largo San Marcellino - ore 11:30



PADOVA

Domenica 13 febbraio

Chiesa dell'Immacolata, Via Giambattista Belzoni 71 - ore 11:30

PALERMO

Domenica 6 febbraio

Chiesa di Santa Maria del Gesù al Capo, piazza Beati Paoli 10 - ore 18:30

TRIESTE

Domenica 13 febbraio

Chiesa dell'Immacolato Cuore di Maria, via Sant'Anastasio - ore 10:30

MADRID

Domenica 13 febbraio

Chiesa di Nuestra Señora de las Maravillas, C/ Dos de Mayo nº 11, celebra il cardinale Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid - ore 19:00

Liturgia di Santa Maria in Trastevere in ricordo di Modesta Valenti