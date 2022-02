news

#nowar: Flashmob dei Giovani per la Pace di Sant'Egidio, in piazza contro la guerra in Ucraina

martedì 15 febbraio al Pantheon (Piazza della Rotonda) alle ore 18

#NoWar: Di fronte alla minaccia di una guerra per le tensioni tra Ucraina e Russia, i Giovani per la Pace scendono in piazza.

Domani alle 18,30 al Pantheon (Piazza della Rotonda) i giovani si sono dati appuntamento per un flashmob che raccoglie le voci delle nuove generazioni per dire no alla guerra, no alle armi, i conflitti si possono sempre risolvere con il dialogo.

E' previsto un collegamento con l'Ucraina.

L’appuntamento #nowar del movimento giovanile di Sant’Egidio è solo la prima tra le diverse iniziative che la Comunità intende porre all’attenzione di tutti i cittadini europei, nei prossimi giorni, per evitare il conflitto in Ucraina. “Occorre dire con chiarezza che oggi è una follia pensare al ritorno della guerra in Europa - ha scritto il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo su La Nuova Sardegna - sarebbe infatti rinnegare in un attimo oltre 75 anni di storia… Non sarebbe oggi importante tornare a manifestare per la pace, come si fece vent'anni fa contro la guerra in Iraq? Non sarebbe certo un'ingenuità, ma un atto di realismo da parte delle popolazioni europee".

