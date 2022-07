news

Andrea Riccardi, in visita in Mozambico, celebra i 20 anni del programma DREAM e incontra le Comunità di Maputo e Matola

Quest'anno, nel trentesimo anniversario della pace in Mozambico, si celebrano anche i primi 20 anni del programma Dream. Per l'occasione Andrea Riccardi, in visita in Mozambico, si è recato sabato mattina al centro Dream di Zimpeto, alla periferia della capitale, dove ha incontrato le attiviste, i medici e tutti coloro che danno vita a questo centro, che rappresenta un'eccellenza nella cura non solo dell'AIDS ma anche di molte malattie anche non trasmissibili e, nel tempo della pandemia, si è trasformato in un hub vaccinale.

Nel pomeriggio Andrea Riccardi ha poi incontrato le Comunità di Sant'Egiido di Maputo e di Matola, in un'assemblea sul tema "Un cristianesimo felice". Erano presenti circa 200 persone, tra giovani e adulti. Tra loro anche molti Giovani per la Pace, cresciuti con la Comunità fin da bambini, al centro nutrizionale di Matola. "Comunicate la gratuità, che è la buona notizia di Gesù per i suoi amici nel mondo. Siate portatori del Vangelo a tutti" è stato l'augurio rivolto loro da Andrea Riccardi.