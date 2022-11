news

"Gesù Cristo si è fatto povero per voi": la VI Giornata Mondiale dei Poveri con il papa, a Roma e nel mondo

"Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente.

"Messaggio di papa Francesco per la Giornata dei Poveri 2022"

Domenica 13 novembre la Comunità di Sant’Egidio celebra in tutto il mondo la sesta Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco.



In un tempo segnato dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze economiche e sociali, come l’aumento del costo della vita, la Giornata Mondiale dei Poveri, grazie al contributo di tanti volontari, è occasione per lanciare un messaggio di speranza, proprio a partire dalla solidarietà.



A Roma la Comunità parteciperà alla celebrazione nella basilica di San Pietro insieme ad un gruppo di senza fissa dimora, persone con disabilità ed anziani di cui è amica tutto l’anno, e - dalle 12 alle 14 - alla mensa di via Dandolo 10, un gruppo di “nuovi europei” (originari di diversi paesi e ormai integrati) realizzerà un pranzo con i poveri.

In occasione di questa Giornata, le Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, si uniscono al richiamo di Papa Francesco con la celebrazione di momenti di preghiera e di solidarietà con i poveri.



Gli appuntamenti di Sant'Egidio nel mondo (lista soggetta ad aggiornamenti)



ROMA

Domenica 13 novembre

Pranzo con i poveri alla mensa di via Dandolo



Nelle sedi della Comunità in periferia, pranzi con i poveri dopo le celebrazioni eucaristiche

AVERSA

Sabato 12 novembre

Chiesa Santa Maria Assunta, via Castello 14, ore 18

BOLOGNA

Partecipazione alla liturgia presieduta dal card. Matteo Zuppi in Cattedrale, ore 10.30

A seguire pranzo per i poveri nella sede della Comunitàdi Sant'Egidio in Galleria Acquaderni 3

CASERTA

Casa dell'Amicizia, Via Domenico Mondo 11, ore 11

GENOVA

domenica 13 novembre

2 pranzi solidali con senza dimora, anziani e disabili nella basilica dell'Annunziata e nel quartiere di Sampierdarena



lunedì 14 novembre

nella basilica dell'Annunziata preghiera con i poveri del Centro Genti di Pace alle ore 17



da sabato 12 fino al 20 novembre, presso le sedi degli store Giglio Bagnara di via XX settembre e via Sestri, iniziativa “Il calore della moda solidale”: raccolta di giacconi usati da destinare ai senza dimora

MILANO

Nel rito ambrosiano è stata celebrata domenica 6 novembre. I giovani nuovi europei del movimento Genti di Pace hanno visitato gli anziani del quartiere Corvetto

NAPOLI

Napoli centro: Chiesa di San Pietro martire liturgia ore 12 e a seguire pranzo con anziani, Amici e Giovani per la Pace nella sede della Comunità di Sant’Egidio, via Luigi Palmieri 19



Rione Sanità, sede della Comunità di Sant’Egidio, via Vergini 10 pranzo con gli anziani e giovani per la pace



San Giovanni a Teduccio: Chiesa Povere Figlie della Visitazione, liturgia ore 10:30 e pranzo con Amici disabili e poveri



Scampia, Chiesa dei padri Redentoristi, via Umbria 10 liturgia ore 10 e pranzo con anziani, Amici e Giovani per la Pace



SS Severino e Sossio basilica inferiore: pranzo con i senza dimora



Mergellina, sede della Comunità di Sant’Egidio, corso Vittorio Emanuele 724 pranzo con i senza dimora, anziani, Amici



Vomero, sede della Comunità di Sant’Egidio, via Massari pranzo con i senza dimora, anziani, Amici

NOVARA

Preghiera per la pace, pranzo e festa con i poveri

Casa Sant'Egidio largo Donegani 5, ore 12

Casa della Solidarietà via F.lli Di Dio 5, ore 12

Mensa di via Dolores Bello 2D, ore 12



TORINO

Preghiera per la pace, pranzo e festa con i poveri a La Sosta in Via Giolitti 40, presso la parrocchia di San Giorgio martire in via Spallanzani 9, ore 12.

COSTA D'AVORIO

Yopougon: Liturgia e pranzo con i poveri



Siège (Treichville -Marcory): Liturgia e pranzo con i bambini di strada



Port Bouet centre: Pranzo e festa con i bambini di strada



PortBouet Gonzagueville: Festa della Scuola della Pace



Koumassi: Visita e consegna del kit igienico ai senza dimora. Visita alle famiglie dei bambini nelle baraccopoli del campo.



Abobo: Festa della Scuola della Pace



Bingerville: Festa della Scuola della Pace. Preghiera per i malati il ​​20 novembre presso l'Ospedale Psichiatrico.



Bouaké: Distribuzione di kit scolastici ai bambini della Scuola della Pace.

INDONESIA

Jakarta: Pranzi con i poveri senza casa