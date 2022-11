news

«Jesucristo se hizo pobre por ustedes»: VI Jornada Mundial de los Pobres con el papa, en Roma y en todo el mundo

«Jesucristo se hizo pobre por ustedes» (cfr. 2 Co 8,9). Con estas palabras, el apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto, para sentar las bases de la solidaridad con sus hermanos necesitados. El Día Mundial de los Pobres vuelve de nuevo este año como una sana provocación que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre las numerosas situaciones de pobreza del momento presente.

"Mensaje del papa Francisco para el Día Mundial de los Pobres 2022"

El domingo, 13 de noviembre, la Comunidad de Sant'Egidio celebra la sexta Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el papa Francisco, en todo el mundo.



En un tiempo marcado por la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales, como el aumento del coste de la vida, el Día Mundial de los Pobres, gracias a la colaboración de muchos voluntarios, es una oportunidad para enviar un mensaje de esperanza a través de la solidaridad.



En Roma, la Comunidad participará en la celebración de la Basílica de San Pedro junto con un grupo de personas sin hogar, personas con discapacidad y ancianos con quienes mantiene amistad durante todo el año. Entre las 12 y las 14 h, en el comedor de Via Dandolo 10, un grupo de» nuevos europeos» (originarios de diferentes países y ya integrados) organizarán una comida con los pobres.

En ocasión de esta Jornada, las Comunidades de Sant’Egidio de todo el mundo se unen al llamamiento del papa Francisco con la celebración de momentos de oración y de solidaridad con los pobres.



Actos de Sant'Egidio en el mundo (lista sujeta a actualizaciones)



ROMA

Domingo 13 de noviembre

Comida con los pobres en el comedor de Via Dandolo



En las sedes de la Comunidad que hay en la periferia, comidas con los pobres después de las celebraciones eucarísticas

AVERSA

Sábado 12 de noviembre,

Iglesia de Santa Maria Assunta, via Castello 14, 18 h



BENEVENTO

Domingo 13, almuerzo con los huéspedes del dormitorio y algunas familias pobres



BOLONIA

Participación en la liturgia presidida por el Card. Matteo Zuppi en la Catedral, a las 10.30 horas,

seguida de una comida para los pobres en la sede de la Comunidad de Sant'Egidio en Galleria Acquaderni 3

CASERTA

Casa dell'Amicizia, Via Domenico Mondo 11, 11 h

GÉNOVA

Domingo 13 de noviembre,

2 comidas solidarias con personas sin hogar, ancianos y discapacitados en la Basílica de la Annunziata y en el barrio de Sampierdarena



el lunes, 14 de noviembre,

en la Basílica de la Annunziata, oración con los pobres en el Centro Gente de Paz a las 17 horas



desde el sábado 12 hasta el 20 de noviembre, en la sede de Giglio Bagnara en Via XX Settembre y Via Sestri, la iniciativa «El calor de la moda solidaria»: recogida de abrigos usados para personas sin hogar

MILÁN

Celebración en el rito ambrosiano el domingo 6 de noviembre. Los jóvenes nuevos europeos del movimiento Gente de Paz visitaron a los ancianos del barrio de Corvetto

NÁPOLES

Centro de Nápoles: Iglesia de San Pietro Martire, liturgia a las 12 del mediodía seguida de una comida con los ancianos, los Amigos y los Jóvenes por la Paz en la sede de la Comunidad de Sant'Egidio, via Luigi Palmieri 19



Rione Sanità, sede de la Comunidad de Sant'Egidio, via Vergini, 10, comidas con los ancianos y los jóvenes por la paz



San Giovanni a Teduccio: Iglesia de las Hijas Pobres de la Visitación, liturgia a las 10:30 horas y comida con personas discapacitadas y amigos pobres



Scampia, Iglesia de los Padres Redentoristas, via Umbría 10, liturgia a las 10 de la mañana y comida con ancianos, Amigos y Jóvenes por la Paz



Basílica Inferior de SS Severino y Sossio: comida con las personas sin hogar



Mergellina, sede de la Comunidad de Sant'Egidio, Corso Vittorio Emanuele 724, comida con personas sin hogar, ancianos, Amigos



Vomero, sede de la Comunidad de Sant 'Egidio, via Massari, comida con personas sin hogar, ancianos, Amigos

NOVARA

Oración por la paz, comida y fiesta con los pobres

Casa Sant'Egidio Largo Donegani 5, 12 del mediodía

Casa de la Solidaridad via F.lli Di Dio 5, 12 del mediodía

Comedor de via Dolores Bello 2D, 12 del mediodía

PADUA

comida con las personas sin hogar en la sede de la Comunidad de Sant’Egidio, corte Ca' Lando

PESCARA

Liturgia seguida de una visita a las personas sin hogar y a algunas familias en dificultades



TURÍN

Oración por la paz, comida y fiesta con los pobres en La Sosta, Via Giolitti 40, en la parroquia de San Jorge mártir, via Spallanzani 9, a las 12 h.

EN EL MUNDO

ARGENTINA

Buenos Aires

12 de noviembre, a las 3 p.m., Fiesta con las personas sin hogar, seguida de la liturgia en recuerdo de todos los amigos de la calle que murieron en estos tiempos.



COSTA DE MARFIL

Yopougon: Liturgia y comida con los pobres



Siège (Treichville -Marcory): Liturgia y comida con niños de la calle en el centro



Centro de Port Bouet: Comida y fiesta con niños de la calle



PortBouet Gonzagueville: Fiesta de la Escuela de la Paz



Koumassi: Visita y entrega del kits de higiene a las personas sin hogar. Visite a las familias de los niños en los barrios marginales del campamento.



Abobo: Fiesta de la Escuela de la Paz



Bingerville: Fiesta de la Escuela de la Paz. Oración por los enfermos el 20 de noviembre en el Hospital Psiquiátrico.



Bouaké: Distribución de kits escolares a los niños de la Escuela de la Paz.

INDONESIA

Yakarta: Comidas con pobres sin hogar