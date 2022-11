news

L'impegno del programma DREAM per la cura del diabete in Africa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Accesso all'educazione sul diabete", è il tema scelto all'World Health Organization (WHO), per la giornata del 14 novembre, dedicata appunto alla lotta al diabete.

Nel mondo si stimano oltre 530 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030 e, nei prossimi anni “si prevede che l'Africa registrerà il più grande aumento dell'incidenza del diabete nel mondo” da 24 milioni di casi nel 2021a 55 milioni nel 2045: è l'avvertimento diffuso dall'OMS.



Il Programma DREAM da anni lavora a progetti per la prevenzione e la cura delle malattie non trasmissibili. Tra questi il diabete, a cui sono dedicati corsi di formazione e informazione per il personale e per i pazienti di DREAM, anche collaborando con le agenzie e gli Stati per monitorare e sensibilizzare al tema di queste malattie.