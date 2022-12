news

30 novembre al Colosseo, la manifestazione "Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte". VIDEO E FOTO

Anche quest'anno il 30 novembre, le città del mondo si illuminano contro la pena di morte.

A Roma, l'appuntamento è al Colosseo (terrazza sopraelevata di Largo Gaetana Agnesi).

Il programma prevede interventi di

Silvia Scozzese, vicesindaco di Roma

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio

Herman Lindsey, ex detenuto nei bracci della morte

Paolo Sassanelli, attore, leggerà alcune lettere di condannati a morte



Al termine degli interventi l'accensione del Colosseo con un videomapping 3D sul tema "Non c'è giustizia senza vita"

L'evento è trasmesso in live streaming su questo sito e sui canali social di Sant'Egidio

Per approfondimenti vai al blog No Death Penalty/ cities for life