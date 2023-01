news

In Guinea il programma Dream e l'Università di Tor Vergata realizzano un sistema sanitario integrato per la cura di tubercolosi e HIV

In Repubblica di Guinea, un paese di 13,7 milioni di abitanti (World Bank, 2021) situata sulla costa dell'Africa Occidentale, la crisi dovuta anche al conflitto russo-ucraino ha causato un innalzamento significativo dei prezzi del carburante e dei generi alimentari, mettendo a dura prova la resilienza delle famiglie.



In Guinea, il contesto epidemiologico è dominato dalle malattie trasmissibili (malaria, tubercolosi, HIV, malattie tropicali a potenziale epidemico come Ebola, la cui difficile gestione durante l’epidemia del 2014-16 ha mostrato tutte le carenze del sistema) e caratterizzato da una morbilità e una mortalità ancora elevate.



DREAM opera nel paese dal 2006 e ha più di 4.000 persone con HIV in cura a Conakry e nelle province di Coyah e Dubréka.



Oggi, grazie al progetto 'A.S.S.I.S.T. – Accesso a un Sistema Sanitario Integrato per i Servizi per TB/HIV' DREAM insieme a Unitorvergata intende lavorare per ridurre la mortalità e l’incidenza dell’HIV/AIDS nel paese, aumentando l’accesso della popolazione di Conakry, Coyah e Dubréka ai servizi sanitari per HIV/TB gratuiti e di qualità.