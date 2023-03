Oltre 500 vittime, 500 persone disperse e più di 490 mila sfollati in Malawi a causa del ciclone Freddy. Continuano gli aiuti di Sant'Egidio

Continua la missione di Sant'Egidio a Blantyre in Malawi, colpita, a metà marzo dal ciclone Freddy. Alcune zone sono attualmente ancora irraggiungibili a causa delle strade e dei ponti distrutti.



La situazione è critica soprattutto nel sud del paese, dove i villaggi di Chisitu e Gambula sono stati completamente sommersi dall'acqua, i raccolti sono andati persi e molte persone sono rimaste senza un tetto. Nonostante la devastazione, ci sono molte storie di coraggio e solidarietà, come quella di Evans, della Comunità di Sant'Egidio, che ha ospitato undici persone sfollate a casa sua, o quella di Chisomo della Comunità di Phalombe, che ha messo in salvo circa 70 persone con la sua canoa durante il ciclone.



Sant'Egidio ha aperto una mensa per le persone fragili a Blantyre, affiancando l'attività del centro nutrizionale per i bambini. Inoltre, ha attivato un servizio sanitario attraverso cliniche mobili nei campi di raccolta degli sfollati per prevenire e curare infezioni respiratorie e intestinali, distribuendo anche pasticche per purificare l'acqua inquinata a causa della rottura della rete idrica in tutto il paese.



I giovani per la pace di Sant'Egidio si recano nelle zone più remote e difficili da raggiungere per rintracciare i dispersi e portare loro aiuti. La situazione rimane difficile per molti sopravvissuti, in particolare per bambini e anziani rimasti senza tetto. Inoltre, nei campi di raccolta dei profughi, dove ci sono molti bambini senza genitori, Sant'Egidio ha avviato la Scuola della Pace per i più piccoli, che a causa della chiusura delle scuole vagano tutto il giorno per strada e sono esposti a molti pericoli.

