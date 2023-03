Il volto solidale di Firenze nella guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi" per chi è senza dimora a cura di sant'Egidio

È stata presentata a Firenze, presso l'auditorium della Fondazione CR, la guida 2023 'Dove dormire, mangiare, lavarsi' realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio per i senza fissa dimora, per quanti sono in stato di necessità, per operatori e volontari alla ricerca di informazioni utili sui servizi che si possono trovare a Firenze. Alla presentazione sono intervenuti Serena Fabbrini (Comunità di Sant'Egidio), don Marco Zanobini (chiesa dei Santi Fiorentini) e il Dott. Guido Guidoni, Direttore dell’Unità Funzionale Complessa Dipendenze della Zona Fiorentina Nord-Ovest, Michele Minicucci che, per il Comune di Firenze, ha portato il saluto dell'assessora al Welfare Sara Funaro.



È la nuova edizione della guida dopo il lungo periodo della pandemia, quando la Comunità di Sant'Egidio si è fatta vicina ai tanti senza fissa dimora e a quanti erano in difficoltà attraverso una larga distribuzione della cena in diversi luoghi di Firenze e con i pacchi alimentari.

In un anno sono stati distribuiti circa 10 mila pasti. Circa 100, al mese, i pacchi alimentari consegnati a famiglie, come anche vestiti e materiali per l'igiene personale.

Dalla guida emerge il ritratto della "città profonda", che non sta a guardare e si assume tante ferite. 12 tra associazioni e parrocchie che fanno distribuzioni per strada ogni sera, dieci le mense allestite da Caritas, associazioni e parrocchie. 14 i luoghi dove dormire. 10 i centri di orientamento sanitario e 9 di orientamento legale, tutti gratuiti.

- 19 i centri per la distribuzione di vestiti, 30 quelli per le distribuzioni alimentari, 42 i punti di ascolto.

- Sono 17 i servizi rivolti all'assistenza per la gravidanza e a donne con bambini, 11 per donne in difficoltà, 14 per detenuti ed ex detenuti.

- 4 i servizi di microcredito e 10 i centri antiusura (in Toscana)

- Ben 30 i centri per le dipendenze (droghe, alcool e gioco d’azzardo), pubblici e privati. Sono 15 i centri di orientamento al lavoro (pubblici e privati) e 5 le associazioni che aiutano per la ricerca della casa.

- 19 le scuole di italiano che consentano alfabetizzazione e inclusione per i nuovi europei, piccoli e adulti.

La guida di Sant'Egidio presenta inoltre, informazioni su servizi sociali e anagrafici, tribunali, documenti, assistenza sanitaria, pensioni.

Da una "lettura" della situazione, emerge la necessità di aprire più luoghi dove lavarsi. Ce ne sono pochi aperti e su prenotazione. Complicato inoltre l'accesso al mercato immobiliare affitti per ex persone senza fissa dimora che hanno un lavoro e che possono quindi pagare un affitto, ma non riescono a trovare proprietari disposti ad affittare a persone con un passato di fragilità. È un argomento su cui si sta riflettendo e parlando molto, anche grazie a un convegno della Regione Toscana sull’housing first, housing temporaneo e altre soluzioni alloggiative. Di rilievo il progetto di housing sociale promosso dalla Caritas che si è proposta come mediatrice tra chi offre casa e chi cerca.

Circa la residenza anagrafica ben venga ogni possibilità di semplificarla e renderla ancora più accessibile perché è una chiave necessaria di accesso ai servizi.

Chi vuole aiutare può telefonare allo 055.234.27.12 o scrivere alla mail [email protected]



Per segnalazioni e aggiornamenti della guida: [email protected]