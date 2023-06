Al via la #santegidiosummer2023: vacanze solidali in Italia e all'estero con Sant'Egidio

Mense e centri di distribuzione aperti - Summer School per i bambini delle periferie - gite e soggiorni con anziani, persone con disabilità, senza dimora, in tutta Italia - A Cipro e in Grecia con i profughi richiedenti asilo

Durante i mesi estivi, in tutte le città italiane dove è presente, la Comunità di Sant’Egidio continua la distribuzione della cena itinerante ai senza dimora, tenendo aperte le mense e i centri di aiuto, ma propone anche un tempo di vacanza - gite e soggiorni al lago, al mare o in montagna - alle persone con disabilità, anziani e senza fissa dimora, che grazie al sostegno di Sant'Egidio hanno intrapreso percorsi per abbandonare la strada. È la #santegidiosummer che sarà vissuta all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, grazie all’impegno gratuito di numerosi volontari, che scelgono di trascorrere le loro ferie insieme agli amici di tutto l'anno.



A partire dalla seconda metà di giugno, come gli anni scorsi, apriranno le Summer School, centri estivi didattici, gratuiti e su base volontaria, sparsi in tutta Italia e rivolti principalmente ai bambini delle periferie. A Roma le Summer School saranno operative in oltre 20 quartieri e coinvolgeranno circa 1.200 minori e adolescenti, ma saranno attive anche in numerose altre città italiane, dal Nord al Sud.



Per le persone anziane Sant’Egidio rafforza la squadra dei volontari con visite e telefonate: un monitoraggio quotidiano che spesso riesce a prevenire i rischi legati alla solitudine e al caldo.



Estate solidale anche per gli immigrati, richiedenti asilo e rifugiati. In Italia, con corsi di italiano estivi, ma anche appuntamenti per rispondere alla crescente domanda di conoscenza del nostro patrimonio culturale e artistico. Numerose le iniziative in programma in tutti i paesi europei dove è presente la Comunità. Anche quest’anno volontari provenienti da tutta Europa parteciperanno, dalla fine di luglio a tutto il mese di agosto, alle vacanze solidali organizzate nei campi profughi dell’isola di Cipro e in Grecia.



Per informazioni ed eventuali visite alle iniziative della “Sant'Egidio Summer” scrivere a [email protected]