Pace: Da lunedì Marco Impagliazzo all'ONU per incontrare il Segretario Generale Guterres e intervenire al Consiglio di Sicurezza

All’inizio della prossima settimana il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, si recherà a New York per alcuni incontri al Palazzo di vetro. Lunedì 19 giugno, alle 16 ora locale, sarà ricevuto dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, mentre martedì 20 giugno, alle 15 (sempre ora locale) interverrà al Consiglio di Sicurezza, invitato a parlare dell’impegno portato avanti dalla Comunità per la pacificazione del Sud Sudan, uno dei paesi per i quali Sant’Egidio opera a favore della riconciliazione e della pace.