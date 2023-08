Inizia questa notte - all'una del 6 agosto - fino al 9, negli orari che coincidono con lo scoppio delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki la veglia di preghiera ininterrotta per la pace nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e Maria (325 E 33rd St, New York), che viene trasmessa in live streaming su questo sito.



E' possibile unirsi inviando le proprie intenzioni di preghiera alla mail [email protected]

