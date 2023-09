Il Festival dello Stupore a Tor Bella Monaca: le risorse per il riscatto della periferia tra arte e solidarietà

«Tor Bella Monaca ha tante risorse, le nostre risorse, i nostri volti belli e sorridenti che guardano il futuro in modo positivo perché siamo insieme», ha detto stasera Alessandro Zuccari, professore ordinario di Storia dell’arte moderna alla Sapienza, allo svelamento di "Inside Out", un'installazione artistica sui palazzi dello slargo di via dell'Archeologia 52, totalmente finanziata dalla ditta Edilizia Acrobatica, inserita nel progetto di arte partecipata più grande al mondo, risultato di una significativa collaborazione con lo street artist JR.



Si è aperto così, con grande partecipazione di cittadini, il Festival dello Stupore, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio e patrocinato dal Comune di Roma. Tre giorni di iniziative fino a sabato 30 settembre che si propone di mettere in rete realtà e istituzioni del territorio, attraverso la realizzazione di eventi culturali ed artistici aperti a tutti.

