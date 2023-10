Preghiera e solidarietà con gli anziani nella nuova casa della Comunità del Togo a Lomè

Il 1° ottobre è stata inaugurata la nuova casa della Comunità di Sant'Egidio ad Agoe, un quartiere grande e densamente popolato alla periferia di Lomè, la capitale del Togo.

Una giornata di festa, tra preghiera e solidarietà, con una particolare attenzione agli anziani. Sono tanti in questa zona della capitale, quelli che vivono in condizioni di isolamento e fragilità, aggravate da condizioni di salute spesso trascurate a causa delle difficoltà economiche o della mancanza di accesso ai servizi sanitari.

Dopo la liturgia, circa 50 anziani, che normalmente non hanno la possibilità di recarsi in ospedale né di pagare le visite e le medicine, sono stati visitati dai medici, ricevuto cure dagli infermieri e kit di farmaci per proseguire le terapie.

L'iniziativa è resa possibile grazie alla presenza di un team di 6 medici e 4 infermieri, parte di una rete di personale sanitario che da alcuni mesi collabora regolarmente con la Comunità.

L'inaugurazione della nuova casa - che ha coinciso con la Giornata Internazionale degli Anziani - si è conclusa con una grande pranzo e una festa all'aperto nel vasto giardino della nuova casa. Non vuol essere un evento isolato, ma si inserisce in una relazione di vicinanza e sostegno che la Comunità intende mantenere nel tempo con gli anziani.