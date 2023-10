"Nascere non basta". A Ouagadougou, in Burkina Faso, la presentazione del libro sul programma di registrazione delle nascite della Comunità di Sant'Egidio

Il 5 ottobre 2023, a Ouagadougou, è stato presentato il libro "Naître ne suffit pas. Etat civil et enfants invisibles en Afrique" la traduzione francese del volume "Nascere non basta" pubblicato dall'editrice "L’Harmattan". Il libro racconta il significativo lavoro del programma Bravo! in Africa per sostenere la registrazione universale delle nascite.

In Burkina Faso, il programma "Bravo!" ha iniziato la sua missione nel 2008, partecipando a una campagna nazionale di registrazione gratuita lanciata dallo Stato, raggiungendo oltre 3,5 milioni di persone.

Attualmente, Sant’Egidio supporta 225 Centri di registrazione in 214 villaggi e città nella Regione rurale del Centre-Ouest e 11 maternità della capitale. Vengono organizzate campagne speciali di registrazione per garantire che ragazze e ragazzi iscritti alla scuola obbligatoria possano accedere agli esami di diploma, evitando l'impedimento dovuto alla mancanza dell'atto di nascita.

La presentazione del libro si è tenuta nell'Aula consiliare del Comune di Ouagadougou ed è stata partecipata da funzionari dell'amministrazione civile, giudici, attivisti, operatori del Programma Bravo!, rappresentanti di cooperazioni europee, amici e volontari. Importanti figure come Justin Omer Balima, direttore della DGMEC (Direzione per lo stato civile a livello nazionale), Sien So Somé, antropologa sociale, Colette Guiebré, responsabile nazionale del Programma Bravo!, e Bibata Nebié Ouedraogo, magistrato e già Ministro della Giustizia, hanno preso la parola.

Oggi, il Burkina Faso affronta una situazione di grande instabilità a causa della presenza di gruppi terroristici che hanno creato circa 2 milioni di rifugiati interni. Bravo! ha avviato una campagna per garantire che gli sfollati della città di Kaya, nel nord del Paese, ottengano l'atto di nascita e la carta d'identità, affrontando l'urgente necessità dei rifugiati di possedere documenti d'identità.