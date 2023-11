L'eco dell'Audacia della pace arriva in Togo

L’eco della preghiera della pace di Berlino arriva a Lomé, in Togo.



L'evento "Audacia della Pace" promuove un incontro interreligioso e una preghiera condivisa per la pace. Nonostante le diversità, condividiamo l'impegno comune per costruire un mondo migliore, superando le barriere che ci dividono.

Dettagli dell'Evento:

Quando: 11 novembre alle 8:30

Dove: Agora Senghor

L'ingresso è libero. Prenota il tuo posto inviando nome, cognome e numero di telefono (preferibilmente WhatsApp) al 97 58 55 23 via SMS o WhatsApp.