Papa Francesco ha nominato don Giorgio Ferretti arcivescovo di Foggia- Bovino. A lui i migliori auguri della Comunità di Sant’Egidio per il nuovo ministero

La Comunità di Sant'Egidio esprime i suoi auguri più affettuosi e la vicinanza nella preghiera a don Giorgio Ferretti, membro della Fraternità missionaria di Sant’Egidio e finora parroco della cattedrale di Maputo, per la nomina a arcivescovo di Foggia-Bovino.

Dal bollettino della Sala stampa Vaticana



Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino (Italia) il Rev.do Giorgio Ferretti, del clero della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, attualmente fidei donum in Mozambico.



Curriculum vitae



S.E. Mons. Giorgio Ferretti è nato a Genova, nell’omonima Arcidiocesi, il 27 novembre 1967. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Genova e, dopo alcune esperienze come insegnante di Religione a Genova, ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.



È stato ordinato presbitero il 6 novembre 2004 per la Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino ed è membro della Fraternità Missionaria di Sant’Egidio.



Ha ricoperto i seguenti incarichi: Collaboratore Pastorale della Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma (2004-2008); Responsabile delle relazioni con Sudafrica, Lesotho, Swaziland e Botswana per la Comunità di Sant’Egidio (dal 2005); Segretario Particolare del Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino (2008-2016); Direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della medesima Diocesi e Membro del Consiglio Pastorale Diocesano (2009-2016); Assistente dell’Associazione dei Medici Cattolici della Provincia di Frosinone (2010-2016); Assistente dell’Associazione Scout d’Europa (2012-2016); Membro del Comitato Etico della Asl di Frosinone (2013-2015); Parroco in solidum della Cattedrale Santa Maria Assunta, di Ss. Annunziata e di San Benedetto in Frosinone (2013-2016); Responsabile della Mensa Diocesana per i Poveri (2014-2016).



Dal 2017 è sacerdote fidei donum nell’Arcidiocesi di Maputo, nella Repubblica del Mozambico, Parroco della Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição e Membro del Consiglio Presbiterale.