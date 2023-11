"Da Roma al mondo intero. NO alla Pena di Morte". Conferenza Internazionale, sala della Protomoteca in Campidoglio. VIDEO

Il 29 novembre a Roma si svolge un evento significativo: "Città per la vita - Città contro la Pena di Morte", un'iniziativa dedicata alla lotta per l'eliminazione della pena capitale a livello mondiale.



La Conferenza Internazionale si terrà alle ore 17 nella sala della Protomoteca in Campidoglio, un contesto simbolico per un dialogo su questioni di rilevanza mondiale. Questo evento rappresenta un'occasione unica per ascoltare e interagire con personalità che condividono un impegno comune verso l'abolizione della pena di morte.

Intervengono:

Roberto Gualtieri , sindaco di Roma

, sindaco di Roma Mario Marazziti , Comunità di Sant'Egidio

, Comunità di Sant'Egidio Emile G. R. Nakombo sindaco di Bangui - Rep. Centrafricana

sindaco di Bangui - Rep. Centrafricana Fatime Zara Douga , sindaco di Ndjamena - Ciad

, sindaco di Ndjamena - Ciad Gary Drinkard , esonerato dal braccio della morte in Alabama - USA

, esonerato dal braccio della morte in Alabama - USA Suzana Norlihan Binti Alias, attivista contro la pena di morte - Malesia

L'evento sarà trasmesso in streaming su questo sito e sui nostri canali social