Presentazione il 28 novembre del libro "W la Scuola. Un programma per contrastare la dispersione scolastica". Via della Paglia 14b, ore 17:30

Il 28 novembre, a Roma, nella Sala Conferenze della Comunità di Sant'Egidio in Via della Paglia, 14b, si presenta il libro "W la Scuola. Un programma per contrastare la dispersione scolastica", realizzato da Sant'Egidio insieme all'Impresa Sociale "Con i bambini".

Dopo un saluto introduttivo di Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria Italia, ne discutono:

Massimliano Fiorucci, rettore dell'Università di Roma Tre

Gianna Fregonara, giornalista e autrice di "Non sparate sulla scuola"

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio

Barbara Romano, ricercatrice della Fondazione Agnelli

Marco Rossi Doria, presidente dell'Impresa Sociale "Con i bambini"

Per chi volesse partecipare è gradita una mail di conferma a [email protected]