Un libro per pregare: "La Parola di Dio ogni giorno 2024" è in libreria

La Parola di Dio ogni giorno 2024 giunge in un tempo ancora segnato dalla guerra. L’ascolto della Parola di Dio continua a dare un orientamento e una speranza quando sembrano prevalere spaesamento e rassegnazione. Dalla Parola di Dio tutto è iniziato. E da essa tutto è sostenuto e orientato.

La necessità della preghiera è uno degli insegnamenti più chiari e ripetuti di Gesù ai discepoli. Sa bene che ne abbiamo bisogno. Siamo chiamati in questo tempo difficile a intensificare la nostra preghiera perché venga la pace. È un vero ministero di intercessione – di intercessione continua – perché il Signore doni al mondo la pace e la guarigione da ogni male.



La compagnia quotidiana della Parola di Dio aiuta ad ascoltare il grido dei poveri e a presentarlo davanti al Signore. Tutta la Bibbia è intessuta di intercessione a Dio. È la fonte per la nostra preghiera.

VINCENZO PAGLIA, arcivescovo, è presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. È il consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato: Via Crucis per l’uomo del nostro tempo (20052); L’amore cristiano (20062); Ecco l’agnello di Dio (2007); Maestro, è bello stare qui (2008); Tu sei la mia roccia. Voci e immagini dai Salmi (2008); Alla mensa della Parola (2009); 365 giorni con Gesù (2010); Le sette parole di Gesù in croce (2010); Lo spirito di Assisi (2011); I Salmi. Le preghiere suggerite da Dio (2014); Il nuovo Rosario per le famiglie (20154); La famiglia. Vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo (con Antonio Sciortino, 2015); Una casa ricca di misericordia. Il Vangelo di Luca in famiglia (2015); La Parola di Dio ogni giorno (dal 2017 al 2024).