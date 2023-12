Il Rigiocattolo per l'Africa 2023 a Milano. Un video dei ragazzi della Scuola della Pace per spiegare l'iniziativa

Il Rigiocattolo per l'Africa è una iniziativa solidale ed ecologica della Comunità di Sant'Egidio. Giochi usati vengono fatti rivivere dai bambini e ragazzi della Scuola della Pace: con un offerta per questi "ri-giocattoli" si sostiene il progetto di cura DREAM contro la malnutrizione e l'AIDS in Africa. Vieni a sostenerci il 16 e 17 Dicembre dalle 9 alle 19 in piazza San Carlo a Milano!

Video realizzato dalla Scuola della Pace presso Living Together al Corvetto con Iuliana Tintori