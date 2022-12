news

Il Rigiocattolo che fa bene all'Africa e all'ambiente. Si è conclusa l'edizione di Genova, tanti gli appuntamenti nelle altre città fino a Natale

Domenica 11 Dicembre nel cuore del centro di Genova si è conclusa l’ultima edizione del Rigiocattolo 2022. Il Rigiocattolo ormai da più di vent’anni accompagna il ponte dell’Immacolata a Genova e in tantissime città d’Italia e d’Europa. Questo evento fa bene sia all’Africa che all’ambiente:



● fa bene all’Africa perché permette di sostenere il programma Dream, nato nel 2002 in Mozambico per fornire cure gratuite per l’AIDS e la malnutrizione eliminando così il doppio standard di cura tra Occidente e Africa, oggi presente in 10 paesi africani;

● fa bene all’ambiente perché permette di dare vita nuova a tantissimi giocattoli che non si sarebbero potuti differenziare, riducendo così il loro impatto ambientale.



Le iniziative del Rigiocattolo continuano fino a Natale, scopri tutti gli appuntamenti >>