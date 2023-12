Un protocollo d'intesa tra Sant'Egidio e il Politecnico di Torino per promuovere la cultura della solidarietà

La Comunità di Sant’Egidio e il Politecnico di Torino hanno firmato un protocollo d’intesa per la promozione, all’interno dell’ateneo, nella città di Torino e in scenari internazionali, della solidarietà tradotta in interventi concreti.



Sant’Egidio e il Politecnico di Torino progetteranno interventi educativi, iniziative, campagne, momenti formativi per la promozione culturale, l’assistenza e l’istruzione in ambienti giovanili, con particolare riguardo allo svantaggio culturale.



Il protocollo d’intesa è stato firmato da Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio in Piemonte, e da Claudia De Giorgi vicerettrice del Politecnico di Torino.



Il Protocollo ufficializza una collaborazione iniziata ormai da anni in particolare con i progetti ‘Bukavu green community’ e ‘Beira after the storm’.



La firma è avvenuta in occasione dell’evento “L’Audacia della Pace” che ha portato all’interno del Politecnico le voci di studenti e profughi che hanno trovato accoglienza e possibilità di continuare gli studi grazie ai Corridoi Umanitari di Sant’Egidio e a quelli che potremmo definire Corridoi Universitari aperti dal Politecnico e dall’ Università del Piemonte Orientale con studenti dalla Siria e dalla repubblica Democratica del Congo.