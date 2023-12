"80 voglia di vivere". La festa della Comunità di Livorno per celebrare 30 anni di amicizia con gli anziani

Senza gli anziani non si può vivere. In una sala gremita, nonostante il vento che sferza alla fine d’autunno le coste livornesi, la Comunità di Sant'Egidio di Livorno ha voluto ricordare una lunga amicizia che ha incoraggiato e sostenuto il suo cammino, sin dai primi passi e fino ad oggi. Un’alleanza che ha consentito agli anziani di vivere di più, meglio e a casa propria e ai giovani ha dato motivazioni e incoraggiamento.



Il titolo scelto per l’incontro "80 voglia di vivere" fa eco al desiderio segreto incontrato in tante vite che, avanzando negli anni, rimanevano prigioniere della solitudine e del vuoto. L’esperienza della Comunità, vissuta insieme, giovani e anziani, ha condotto tanti, quasi sottobraccio, a ritrovare pienezza, forza, dignità. Così era necessario festeggiare la vita ritrovata e ricordare volti, incontri, scelte e sogni, per continuare a viverla e a costruirla, sempre sottobraccio, senza lasciarsi mai.



Le testionianze delle amiche della prima ora hanno trovato un'eco nelle parole dei più giovani, tra cui i nuovi europei. Un collegamento con l'Ucraina ha mostrato la forza di un legame che nemmeno la guerra può spezzare.