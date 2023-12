È nato l'ECO-LAB della Pace: un nuovo spazio di solidarietà e tutela dell'ambiente a cura dei Giovani per la Pace di Roma

Riciclo, ecosolidarietà e pace sono le parole chiave di ECO -LAB della Pace. Un progetto, nato da circa due mesi a Roma, dei Giovani per la Pace. Sono loro a spiegarci di cosa si tratta:

"L'ECO-LAB DI Pace è uno spazio per i giovani a Roma, ma è anche un anello della catena che contribuisce ad aiutare tante persone. Il nuovo LAB è un luogo di incontro dove ci troviamo in compagnia: ci divertiamo sulle note musicali, ma allo stesso tempo facciamo del bene"

In cosa consiste l'attività dell'ECO - LAB?

"Abbiamo scoperto che riutilizzando oggetti di scarto e dando il giusto valore a vecchi indumenti e vecchi materiali si può fare tanta solidarietà. Dando una nuova vita a vestiti che verrebbero altrimenti buttati, possiamo regalare una nuova possibilità a chi di quegli abiti ha veramente bisogno. Per questo, quando ci incontriamo, selezioniamo abiti e altro tipo di materiali di scarto, e troviamo il modo di riutilizzare tutto il possibile. Soprattutto in questo periodo invernale tante persone che vivono in strada hanno bisogno di una coperta e di un maglione in più.

I materiali davvero inutilizzabili vengoo rivenduti a peso, per poter acquistare i beni (come la biancheria) che non è possibile reperire tra i materiali di recupero".

Come è nata l'idea dell'ECO - LAB?

"L’idea nasce dal già ben strutturato HUB della Comunità di Sant'Egidio nell'antico ospedale del San Gallicano, nel cuore di Roma, a Trastevere, dove si lavora per i più poveri, per i più fragili, curando e donando per loro tempo e solidarietà.

Anche noi giovani vogliamo essere parte di questa catena di solidarietà e per questo abbiamo dato vita a questo spazio, che coniuga l'impegno per la sostenibilità e solidarietà: parole complementari, entrambe necessarie per il nostro futuro".

VIDEO