Il 31 gennaio 1983, Modesta, anziana senza dimora, moriva a Roma senza ricevere soccorsi. Il 1 febbraio la commemorazione cittadina al Binario 1 della Stazione Termini

Giovedì 1 febbraio, alle 18,30, al binario 1 di Termini (ingresso da via Marsala 65), si svolgerà - presso la targa che la ricorda - una cerimonia in memoria di Modesta Valenti, la donna senza dimora che 41 anni fa morì davanti alla stazione, dopo ore di agonia, perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale.



Interverranno il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma delegato per la carità e Adriano Mureddu, Chief Human Resources Officer di Ferrovie dello Stato italiane.

La cerimonia di domani sera è solo il primo appuntamento di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio per non dimenticare chi vive nella strada in povertà estrema. Domenica 4 febbraio, in centinaia - tra senza dimora, volontari loro amici e tutti coloro che vorranno unirsi - si ritroveranno alle 12 a Santa Maria in Trastevere per una solenne celebrazione in cui verranno ricordati i nomi di quanti, come Modesta, sono morti nella strada negli ultimi anni. Lo stesso avverrà nelle settimane successive in diversi quartieri della Capitale e in altre città italiane ed europee. Gli appuntamenti

Chi era Modesta Valenti

"Era il 31 gennaio del 1983 quando Modesta Valenti, un’anziana signora triestina con qualche problema mentale, morì alla Stazione Termini perché l’autombulanza chiamata per soccorrerla non la prese: era piena di pidocchi e quindi “pericolosa”; avrebbe infettato il mezzo che doveva salvarla dalla morte. La notizia fece scalpore". (dall'omelia di mons. Vincenzo Paglia nel 40mo della morte di Modesta). Continua a leggere

La storia di Modesta

Non si sa molto di Modesta Valenti. Negli ultimi mesi del 1982, alcuni giovani di Sant’Egidio l’avevano incontrata, nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. Chiedeva l’elemosina, un po’ timidamente, quasi di nascosto. “Ha mica qualcosa da darmi?” diceva cortesemente, in dialetto friulano. L’amicizia nata in quei mesi di freddo ... Continua a leggere

La liturgia per ricordare Modesta, a Roma e in altre città

Domenica 4 febbraio, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, alle ore 12, si celebra una liturgia eucaristica in ricordo di Modesta Valenti e delle persone senza dimora che sono morte per la durezza della vita in strada.

È prevista la trasmissione in live streaming sui canali della Comunità di Sant'Egidio. Per seguire la diretta clicca qui

In altre città italiane, la memoria di Modesta si unisce a quella di tanti poveri senza casa che la Comunità ha a cuore.

Altri appuntamenti

Roma



Domenica 11 febbraio



Chiesa Preziosissimo Sangue, Largo Pannonia, ore 11



Parrocchia S. Cuore a Ponte Mammolo, Via Casal de’ Pazzi 88, ore 11:30

Milano



Domenica 4 febbraio



Chiesa di San Bernardino, Via Lanzone 13, ore 10:30

Trieste



Domenica 28 gennaio



Chiesetta del Sacro Cuore di Gesù, via del Ronco