A 41 anni dalla scomparsa di Modesta Valenti - l'anziana che il 31 gennaio 1983 morì alla stazione Termini perché le furono negati i soccorsi - la basilica di Santa Maria in Trastevere ha accolto un gran numero di poveri e di loro amici venuti per ricordare lei e i tanti che sono morti in strada a Roma negli ultimi anni.



Ognuno è stato ricordato per nome, mentre venivano accese candele in un clima di generale commozione.