Il 10 febbraio 2024 in tutto il mondo si festeggia il Capodanno lunare, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno cinese. Si tratta della festa tradizionale più importante dell’anno in molti paesi dell'Asia orientale.



Tanti auguri a tutti gli amici di Cina, Corea, Vietnam, Mongolia, Nepal, Laos e a tutte le comunità asiatiche che festeggiano il capodanno lunare

2024 - Anno del Dragone