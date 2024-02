La Comunità di Sant’Egidio si unisce al dolore dei familiari per la morte di Cornelio Sommaruga, già presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, scomparso a 91 anni a Ginevra qualche giorno fa. Originario di Lugano e nato a Roma, Sommaruga è stato una personalità di spicco per la Svizzera e sulla scena internazionale. Alla Comunità di Sant’Egidio lo legava una profonda, sincera e fattiva amicizia durata fino agli ultimi giorni.



Un’amicizia che ha visto collaborare Sant’Egidio e Sommaruga per diverse questioni umanitarie nel mondo, a cominciare dalla liberazione del leader kossovaro Rugova, al tempo dl conflitto dei Balcani. "Un uomo giusto in un mondo segnato da violenze e ingiustizie” lo ha definito Andrea Riccardi. Un credente appassionato per le questioni umanitarie, disposto a "stringere la mano ai nemici" per tenere aperte vie di dialogo e costruire la pace, Sommaruga ha partecipato per molti anni - fino a che la salute glielo ha permesso - agli Incontri Internazionali di Preghiera per la Pace della Comunità, dando sempre il suo contributo originale e appassionato.



All'Incontro che si tenne a Monaco di Baviera nel 2011, intervenendo su “la Preghiera alla radice della Pace”, diceva: «Pregare nel silenzio significa innanzitutto dare il tempo all’Altissimo di parlarci, di indicarci la via da seguire anche per fare trionfare la pace. Dio deve avere la possibilità di indicarci quanto attende da noi. (...) La pace non può realizzarsi senza riconciliazione e perdono (...) ne' ci può essere preghiera senza credere nell’Altissimo. Credo in Dio, malgrado il suo silenzio ed i suoi misteri; credo che è vivo, malgrado l’esistenza nel nostro mondo di male e sofferenza; credo che sia all’origine del mondo per la vita e la gioia di vivere, malgrado i limiti della nostra ragione ed i limiti del nostro cuore». Leggi tutto



Una rappresentanza di Sant’Egidio sarà presente alle sue esequie a Ginevra, venerdì 23 febbraio 2024.