Guerra in Sudan: gli aiuti di Sant'Egidio ai profughi rifugiati in Ciad

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio ha visitato in questi giorni il campo profughi di Adré, al confine tra Ciad e Sudan. A causa della terribile guerra civile scoppiata in Sudan nel 2023, si stima che più di 150 mila profughi sudanesi, in maggioranza donne e bambini, abbiano trovato rifugio ad Adré, piccolo centro ciadiano a ridosso del confine col Sudan.



Durante la visita sono stati distribuiti generi di prima necessità alle famiglie del campo, dove la Comunità di Sant'Egidio ha espresso la propria vicinanza e solidarietà al popolo sudanese provato da lunghi mesi di violenze.