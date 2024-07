IV Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani: "Nella vecchiaia non abbandonarmi"(Sal. 71). Le Comunità di Sant'Egidio la celebrano a Roma e nel mondo

Domenica 28 luglio si celebra la Quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco. Il tema di quest’anno «Nella vecchiaia non abbandonarmi», tratto dal Salmo 71, mentre richiama la triste realtà per cui gli anni della vecchiaia sono segnati dall’abbandono e dalla solitudine, dalla “cultura dello scarto”, è anche un invito a promuovere l'incontro, la visita, la cura degli anziani da parte delle generazioni più giovani. Se in loro infatti è evidente la fragilità della vita, è altrettanto evidente il loro carisma di costruire legami tra le generazioni.

Tanti sono gli eventi e le celebrazioni in questa Giornata, promossi dalla Comunità di Sant'Egidio, in diverse parti del mondo:

A Roma, una folta delegazione di anziani partecipa alla liturgia nella chiesa dedicata ai Santi Gioacchino e Anna. Al termine della celebrazione, la Comunità offre un pranzo ad alcune centinaia di anziani presso l'Australian Catholic University.

Gli anziani della Comunità di Sant’Egidio di Roma, inoltre, hanno voluto dare un segno di vicinanza e affetto agli anziani in Ucraina, che in questo tempo vivono la tragedia della guerra e in maniera tutta particolare soffrono per l’abbandono, la perdita di relazioni umane e familiari. E’ partito in questi giorni, per loro, un carico di doni, che sta raggiungendo tanti anziani visitati dalle Comunità ucraine negli istituti delle città di

Kyiv, Leopoli e Ivano-Frankivsk. L’amicizia con gli anziani degli istituti della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina risale agli anni ‘90, non si è mai interrotta anzi, durante la guerra, si è rafforzata; tanti sono i giovani che con fedeltà vanno a visitare gli anziani in istituto, tanti i legami di tenerezza e amicizia che crescono sperimentando già oggi un futuro di pace. Più di mille anziani ucraini riceveranno, per questa occasione di festa, un dono dagli anziani di Roma: borracce e ventagli coloratissimi.

Tante le iniziative in diverse città in Italia, promosse anche dal programma "Viva gli Anziani!" come a Brindisi, a Catania , a Padova , a Firenze, solo per citarne alcune.

E nel mondo: E' festa grande in Uganda, a Kampala, nella casa della Comunità. Altrettanto avviene a Santiago de Cuba, dove per una settimana si sono svolte attività di amicizia tra giovani e anziani, suggellate dal II° Congresso del progamma "Viva gli Anziani!"

A Hong Kong, nell'Istituto di Tung Chung, i giovani hanno illustrato agli anziani il messaggio di papa Francesco. Visite e feste negli istituti si sono svolti in diverse città dell'Indonesia, da Semarang a Jakarta, a Medan. Nell'isola di Timor, i giovani hanno visitato gli anziani che vivono isolati nelle campagne vicino al confine.