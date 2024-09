Il Rettore della Grande Moschea di Parigi: "Rafforzare i movimenti di solidarietà e di impegno comune tra cattolici, musulmani, ebrei e tutti i credenti o non credenti"

Hafiz Chemes-Eddine, rettore della grande moschea di Parigi, ha mandato un messaggio all'assemblea inaugurale dell'incontro internazionale 'Immaginare la pace' a Parigi su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio.

Nonostante "non possa nascondere che la mia mente è ossessionata dalla follia disumana che devasta, in particolare, Gaza", vi sono opere come quelle portate avanti da Sant’Egidio che rafforzano l'idea "che noi non possiamo abitare questo mondo senza la ricerca del dialogo e della fraternità tra i cristiani e i musulmani, e fra tutte le comunità religiose". Sono numerose "le storie di cooperazione di successo tra cristiani e musulmani: devono essere messe in evidenza per ispirarne anche altre", realizzando il desiderio "di rafforzare i movimenti di solidarietà e di impegno comune tra cattolici, musulmani, ebrei e tutti i credenti o non credenti".