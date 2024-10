A Tor Bella Monaca, con il Festival dello Stupore, la periferia di Roma diventa un centro: di festa, partecipazione, cultura

Mercoledì 2 ottobre ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del Festival dello Stupore, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio. L’evento inaugurale, intitolato “L’Impossibile diventa Possibile”, ha visto la partecipazione entusiasta di residenti, ospiti e artisti, che hanno attraversato le vie di Tor Bella Monaca portando un messaggio di speranza e trasformazione.



Il corteo ha raggiunto Largo Mengaroni, accompagnato dalle note della Banda Basaglia e dalle coreografie dei trampolieri della Compagnia Artù. Protagonista indiscusso della giornata è stato Marco Cavallo, il maestoso cavallo azzurro creato da Franco Basaglia e i suoi collaboratori, come simbolo di libertà e riscatto, che per l’occasione è arrivato a Roma direttamente da Trieste.



La Wild Up Crew ha animato le strade con performance di street dance in stile flash mob, mentre il gruppo Le Jolie Rouge Théâtre ha offerto brevi incursioni teatrali lungo il percorso, con letture dedicate alla storia di Marco Cavallo e a quelle battaglie che, considerate impossibili, sono diventate esempi concreti di cambiamento sociale.



L’evento ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui lo storico dell’arte Alessandro Zuccari, la giornalista Maria Cuffaro, il giornalista e saggista Filippo Ceccarelli e l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi, i quali hanno contribuito con i loro interventi e riflessioni sul valore della cultura e dell’arte nel processo di rigenerazione urbana e sociale.



“L’Impossibile Diventa Possibile” ha voluto celebrare la capacità di immaginare un futuro diverso per luoghi che vivono storie difficili, unendo musica, arte e incontri in un percorso simbolico che ha attraversato il quartiere per raccontare, attraverso la bellezza e la creatività, il desiderio di cambiamento e la forza della partecipazione collettiva.



Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sugli eventi in programma nella seconda edizione del Festival dello Stupore, è possibile visitare il sito ufficiale: www.stuporefest.com.