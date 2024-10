4 ottobre: In Mozambico si celebra la pace. Incontri e assemblee nelle scuole delle principali città e dei villaggi. A Maputo la celebrazione interreligiosa

Il 4 ottobre, in Mozambico, è il Dia de la Paz. Celebrare l'anniversario della pace firmata a Roma nel 1992, proprio nel giorno dedicato a san Francesco, è un impegno che vede le Comunità di Sant'Egidio mozambicane dare vita in tutto il paese a iniziative pubbliche: marce, incontri nelle scuole, momenti di preghiera e incontri interreligiosi organizzati insieme ai rappresentanti locali delle diverse chiese e religioni.

Non solo nelle principali città ma anche nei villaggi e nelle zone più interne del paese.

L'obiettivo è non perdere la memoria di quanto accadde - in un momento in cui gli scontri nel nord del paese creano preoccupazione di un nuovo scenario di "guerra diffusa" - e trasmettere la coscienza che la pace va costruita ogni giorno e che ognuno può esserne artigiano attraverso le sue scelte e le sue azioni.

L'evento centrale della giornata è l'incontro interreligioso che si tiene sul piazzale della cattedrale di Maputo che verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Sant'Egidio Lusofonia