Napoli: consegnate tredici borse di studio a studenti universitari migranti, messe a disposizione dalla Fondazione Erri De Luca

Martedì 12 novembre 2024, sono state consegnate tredici borse di studio a studenti universitari migranti, messe a disposizione dalla Fondazione Erri De Luca.

Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio, un luogo di accoglienza e integrazione che quest’anno, dal primo settembre, ha accolto più di novecento studenti ricordando l’importanza dell’istruzione come ponte verso una società più inclusiva e giusta.

Alla manifestazione ha preso parte Erri De Luca, che ha ricordato che gli studenti sono come semi che vanno aiutati a germogliare e che, anche se ostacolati, trovano sempre la loro strada. Dal 2015, la Fondazione Erri De Luca dona borse annuali a chi, lungo i percorsi dei flussi migratori, ha scelto di restare in Italia per intraprendere o continuare i propri studi universitari.

Nel 2021 è stata stipulata un'intesa con l'Università Federico II e la Comunità di Sant'Egidio, «per il comune impegno a facilitare l'inserimento di studenti meritevoli immigrati, figli di immigrati e profughi nel sistema della formazione superiore italiana, nel rispetto del diritto universale e individuale all'istruzione e nell'intenzione di promuovere i valori del multiculturalismo, della solidarietà sociale e dell'inclusione sociale».

Gli studenti premiati sono stati: Odirachukwunma Abogwalu, Precious Ukwuoma, Guido Antony Marco Mirando, Amantha Aluth Muhandiramlage, Jennipha Udenson Bempah, Mojibullah Khadem, Pride Kufakwedeke, Nethmi Tharuka Dissanayakage Perera, Kwa-ku-je Puumue Katjiuanjo, Arman Yousefisefat, Andra Andreea Iliescu, Marwa Abouamr, Rachel Ezinne Ukwuoma. Tutti studenti meritevoli che si distinguono per il loro impegno e il loro desiderio di costruire un futuro migliore.

Andra, studentessa di Infermieristica, ha ringraziato la Fondazione per averle permesso di poter migliorare la sua formazione, esprimendo il desiderio di diventare un’infermiera di comunità per poter rendere alla società quanto ricevuto. Nethmi, studentessa di Mediazione Linguistica e Culturale, ha espresso il sogno di diventare una mediatrice per poter aiutare chi come lei ha dovuto lasciare il suo Paese.

La cerimonia è stata conclusa dai contributi musicali di Fabio Schember e Anna Nastych.