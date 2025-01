Il ricordo di Modesta Valenti e delle persone senza dimora morte per la durezza della vita di strada

La Comunità di Sant'Egidio celebra il ricordo di Modesta Valenti e di tutti coloro che sono morti a causa della povertà e della vita di strada. La memoria di Modesta, anziana senza fissa dimora, che ha perso la vita il 31 gennaio 1983 in attesa che qualcuno decidesse di prestarle soccorso, ha segnato profondamente l'amicizia della Comunità con chi vive per strada.

Da quel giorno ogni anno sostiamo nella preghiera in ricordo delle persone senza dimora perché nessuno sia dimenticato o escluso.



Domenica 2 febbraio a Roma nella Basilica di Santa Maria in Trastevere alle ore 12 si celebra la memoria di Modesta. La liturgia verrà trasmessa anche in streaming sul nostro canale Youtube

Altri appuntamenti

La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione

Domenica 2 febbraio

Milano: Chiesa di San Bernardino, Via Lanzone 13, ore 10:30



Domenica 16 febbraio

Bologna: Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore 4, ore 12

La celebrazione viene presieduta dal card. Matteo Zuppi



Domenica 23 febbraio

Trieste: Chiesa del Sacro Cuore in via del Ronco 12, ore 12

La celebrazione viene presieduta dal direttore Caritas p. Giovanni La Manna sj