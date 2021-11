30 novembre, Webinar: No Justice Without Life - Per un mondo senza pena di morte. Iscrizioni online

Nell'ambito della Giornata mondiale "Città per la vita, città contro la pena di morte" del 30 novembre, la Comunità di Sant'Egidio promuove un webinar internazionale dal titolo "No Justice without Life" con esperti, attivisti, testimoni e società civile da Africa, Asia, Europa e Nord America. L'evento si conclude con l'illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte.

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

ore 17:30

(GMT +1)

Con l'applicazione Zoom è possibile seguire il webinar con traduzione simultanea in ITALIANO, INGLESE e SPAGNOLO.

Intervengono

Antoinette Chahine

Attivista, ex condannata a morte, Libano



Mario Marazziti

Coordinatore Campagna per la Moratoria universale, Comunità di Sant’Egidio



David Mathis

Ex condannato a morte, USA



Denis Mukwege

Medico, Premio Nobel per la Pace 2018, Congo RDC



Suzana Norlihan Ujen

Attivista, avvocato, Malaysia



Sister Helen Prejean

Attivista, Congregation of St. Joseph, USA



Vitus Rubianto Solichin

Vescovo di Padang, Indonesia



David Sassoli

Presidente del Parlamento europeo