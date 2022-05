L’attesa della pace, la responsabilità dell’accoglienza

Religiose, religiosi e laici: il Vangelo ci interpella insieme

Papa Francesco ha implorato la pace e, con dolore, ha ricordato: “La guerra è un mostro... Ma la risposta alla guerra non è un'altra guerra, ma la fraternità”. Il volto delle donne ucraine e dei loro figli e quello dei profughi da altri continenti, sfidano la nostra preghiera e si affacciano alle nostre coscienze. Assieme possiamo più di ciò che crediamo.

Venerdì 27 maggio 2022, ore 16

Basilica di Santa Maria in Trastevere



Incontro con Mons. Marco Gnavi

Comunità di Sant'Egidio, parroco di Santa Maria in Trastevere

intervengono

Suor Maria Conception Escobar Zapata

Madre Generale, Suore della Presentazione di Maria Santissima al Tempio

padre Matteo Sanavio

Consigliere Generale, Padri Rogazionisti

LIVE DALLE ORE 16

L’incontro sarà in italiano e verrà simultaneamente tradotto in inglese,

francese e spagnolo.





