La Comunità di Sant'Egidio pubblica l'edizione 2024 della guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi", un riferimento essenziale per chi vive in condizioni di disagio. Conosciuta come la "Guida Michelin dei poveri", questa pubblicazione offre un elenco di servizi indispensabili: mense, dormitori, centri di ascolto e bagni pubblici.

L'edizione di quest'anno si distingue per l'aggiunta di nuove sezioni, rispondendo alle mutevoli esigenze di chi si trova in difficoltà. La guida è uno strumento pratico, che facilita l'accesso a servizi fondamentali per la dignità e il benessere personale.

L'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio riflette un impegno costante verso l'inclusione sociale. Attraverso la guida, si offre non solo assistenza materiale, ma anche un sostegno morale a chi è spesso trascurato dalla società.

SCARICA LA GUIDA DOVE MANGIARE, DORMIRE, LAVARSI 2024