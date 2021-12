LE GUIDE DOVE

"DOVE mangiare, dormire, lavarsi" 2022

La guida per chi non ha casa o è in difficoltà

Edizione di Roma della Guida DOVE

Giunto alla 32° edizione, questo libretto pubblicato dalla Comunità di Sant'Egidio è un aiuto a orientarsi nel mondo della solidarietà.

È rivolto prima di tutto a chi ha bisogno di aiuto: poveri, persone senza fissa dimora, anziani o stranieri.

Per questo è distribuito gratuitamente a chi ne fa richiesta.

Ma è utile anche a tutti coloro che operano nel sociale.



Ci sono i posti dove si può avere o offrire aiuto e accoglienza.

Qualcuno di questi, però, potrebbe essere sfuggito. È gradito qualsiasi suggerimento possa rendere questa guida più completa.

Per segnalazioni e aggiornamenti scrivere a: [email protected]





SCARICA LA GUIDA DOVE MANGIARE, DORMIRE, LAVARSI 2022 DI ROMA IN PDF







