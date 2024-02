Gli appuntamenti del 2024 per ricordare Modesta Valenti, anziana senza dimora morta alla stazione Termini di Roma

In questa pagina vengono pubblicati gli appuntamenti delle celebrazioni in memoria di Modesta Valenti e di tutti i senza dimora che sono morti a causa della durezza della vita in strada.

Roma



Domenica 4 febbraio

Basilica di Santa Maria in Trastevere, ore 12



Domenica 11 febbraio

Appio San Giovanni

Chiesa Preziosissimo Sangue, Largo Pannonia, ore 11

Flaminio

Parrocchia di S. Croce al Flaminio, v. Guido Reni 2, ore 12:00



Tiburtina

Parrocchia S. Cuore a Ponte Mammolo, Via Casal de’ Pazzi 88, ore 11:30



Torrenova

Parrocchia di San Gaudenzio, Via della tenuta di Torrenova 114, ore 11:15



Tuscolano

Sede della Comunità di Sant'Egidio, Piazza dei Consoli 16, ore 11:00

Domenica 25 febbraio

Marconi

Parrocchia Gesù Divino Lavoratore, via Oderisi da Gubbio 16, ore 11:30



Nomentana

Parrocchia di S. Emerenziana, Piazza S. Emerenziana, ore 11



Ostia

Chiesa Lungomare Paolo Toscanelli 184, ore 11:30

Cappellina della Comunità, via Baffigo 7, ore 11.30



Prima Porta

Parrocchia San Crispino da Viterbo ore 9:00



Primavalle

Parrocchia Gesù Divino Maestro, Via Vittorio Montiglio, ore 11:30



Torrino

Parrocchia santa Maria del Carmelo, piazza beata Vergine del Carmelo, ore 11:30



Trullo

Parrocchia di Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al Casaletto, via del Casaletto 691, ore 11.30

Domenica 3 marzo

Laurentino

Parrocchia San Mauro abate, via Sapori, ore 11:00

Primavalle

Cappellina di San Francesco, Via Michele Bonelli 38, ore 11:30



San Pietro

Parrocchia Santa Maria in Traspontina, via della Conciliazione, ore 17:00



Serpentara

Parrocchia S. Ugo, via Lina Cavalieri, ore 11.30

Domenica 17 marzo

Università Cattolica S. Cuore - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Largo Francesco Vito 1, ore 19:00

Anzio

Domenica 25 febbraio

Parrocchia di San Benedetto, Corso Italia 1, 11:30

Madrid (Spagna)

Domenica 11 febbraio

Iglesia Nuestra Senora de las Maravillas (C/Dos de Mayo 11), ore 12

Milano

Domenica 4 febbraio

Chiesa di San Bernardino, Via Lanzone 13, ore 10:30

Padova

Domenica 4 febbraio

Chiesa dell'Immacolata, via Belzoni, ore 11:30

Trieste

Domenica 28 gennaio

Chiesetta del Sacro Cuore di Gesù, via del Ronco