La Comunità di Sant’Egidio presenta l’edizione 2025 della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, un punto di riferimento imprescindibile per chi vive situazioni di disagio. Nota anche come la “Guida Michelin dei poveri”, raccoglie informazioni preziose su mense, dormitori, centri di ascolto e bagni pubblici, offrendo orientamento a chi ne ha più bisogno.



Questa nuova edizione si arricchisce di sezioni inedite, pensate per rispondere alle necessità emergenti di chi affronta quotidianamente la precarietà. Un supporto concreto, che mira a facilitare l’accesso a servizi fondamentali per il benessere e la dignità di ogni persona.



Con questa iniziativa, la Comunità di Sant’Egidio ribadisce il suo impegno verso l’inclusione sociale. La guida non è solo uno strumento pratico, ma un messaggio di solidarietà e attenzione verso chi è spesso invisibile agli occhi della società.



L’edizione 2025 si pone come un ulteriore tassello nel cammino di vicinanza e aiuto della Comunità, sottolineando l’importanza di garantire a tutti l’accesso a servizi essenziali per una vita dignitosa.

SCARICA LA GUIDA DOVE MANGIARE, DORMIRE, LAVARSI 2025