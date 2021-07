news

Galeria de fotos: 1a Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La primera Jornada mundial dels avis i la gent gran, que es va celebrar el passat 25 de juliol, va ser una ocasió per pregar plegats amb els ancians, que van sentir l'escalf i la proximitat del Papa a través del seu missatge, que duia per títol "Jo estic amb tu tots els dies". Per invitació del papa Francesc, la jornada es va celebrar també amb visites als ancians, especialment a aquells que viuen en residències, fomentant així la trobada entre generacions.

A la galeria de fotos s'hi poden veure algunes de les iniciatives de Sant'Egidio i la participació dels ancians de la Comunitat a la litúrgia de la Basílica de Sant Pere de Roma.