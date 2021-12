news

El papa Francesc celebra el seu aniversari amb els refugiats que van arribar des de Xipre i que seran acollits per la Comunitat. Felicitats, Sant Pare!

És el primer grup de refugiats que arriben a Itàlia des de Xipre per iniciativa del Papa

Aquest matí, el dia del seu aniversari, el papa Francesc ha rebut al Palau Apostòlic un primer grup d'uns deu refugiats que van arribar ahir a Itàlia gràcies a un acord entre la Santa Seu, les autoritats italianes i xipriotes, com ja s'havia anticipat durant el recent viatge apostòlic a Xipre i Grècia.

El grup comptarà amb el suport directe del Sant Pare, mentre que la Comunitat de Sant'Egidio serà l'encarregada de la seva inclusió en un programa d'integració d'un any de durada.

El Papa va donar la benvinguda als refugiats a la sala del tron i va escoltar les seves històries, així com les del seu viatge des del Congo Brazzaville, la República Democràtica del Congo, el Camerun, Somàlia i Síria. Alguns són metges i tècnics informàtics.

“Ens has salvat!”, li va dir emocionat un jove congolès. El Papa els va dirigir unes paraules de benvinguda i afecte individualment, i els va agrair la seva visita.

Desitjant-li “llarga vida i bona salut” pel seu aniversari, els refugiats li van regalar al Papa un quadre d'un refugiat afganès, que representa l'intent d'alguns migrants de creuar el Mediterrani. (vegeu fotos)



El papa Francesc va preguntar per una nena malalta que va conèixer al camp de Mavrovouni de Lesbos, que anirà a Itàlia els propers dies amb la seva família per rebre tractament, i després de fer-se una foto junts, es va acomiadar del grup i va demanar a tothom que pregués per ell.

VÍDEO

